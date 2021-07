Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 luglio 2021

Cresce la preoccupazione per Filippo che sembra aver dimenticato gli ultimi dieci anni di vita. E mentre Serena vive la frustrazione di non potergli stare accanto, Filippo comincia a realizzare quello che gli è successo. Per Patrizio è arrivato il momento di parlare con Rossella. Deciso a stare alla larga da Brenda Esposito, Jimmy prenderà una decisione davvero inaspettata.