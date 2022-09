Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 settembre 2022

Le famiglie del palazzo sono ancora scosse per gli eventi che hanno stravolto le loro vite. E per la famiglia Bruni sono ore di apprensione in ospedale. Niko è pronto a tutto pur di proteggere Jimmy da nuove sofferenze. Malgrado Castrese ed Espedito cerchino di minimizzare la gravità dell’intossicazione delle bufale, Speranza è decisa ad andare fino in fondo per scoprire la verità.