Un posto al sole, le trame dal 5 all’8 giugno 2023

Un incontro di lavoro si trasforma per Alberto in una nuova occasione per flirtare con Diana. Clara, intanto, incerta sui sentimenti che prova per il suo ex, troverà il supporto di Eduardo. In crisi per gli anni che passano, Giulia sembra decisa a voler mettere da parte i sentimenti che sente riaffiorare per Luca, ma ci riuscirà? L’uomo, intanto, sembra nascondere un problema di salute molto grave. Nunzio e Franco uniranno le forze per fare una bellissima sorpresa a Otello.