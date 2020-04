Un posto al sole, le trame dal 6 al 10 aprile 2020

04 Aprile 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

La messa in onda di "Un Posto al Sole" da lunedì 6 aprile proseguirà con le repliche della sedicesima serie, andata in onda a marzo 2012. Avremo modo quindi di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale sta vivendo una crisi molto seria. Potremo apprezzare alcuni protagonisti che non vediamo da tempo come Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Michela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Ferri e Cristiana D’Alberto nei panni di Greta Ferri, Ferdinando interpretato da Marco Bonini. E renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare, come Antonio Pernarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia. Ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 marzo alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 6 aprile Sulle tracce di Carmen, a Bologna, Filippo incontra qualcuno legato al suo passato. Ferri intanto, sempre più preoccupato per il figlio, aspetta il risultato del test di paternità. Manuela, nei panni di Micaela, ha un piccolo incidente domestico e Niko la accompagna a casa dove potrebbe scoprire il suo segreto.

martedì 7 aprile L’incontro con Tommaso spingerà Filippo a chiudere i conti col suo passato, ma un altro sorprendente incontro lo attende al suo ritorno a Napoli… Serena scoprirà così che l’“uomo dei sogni” non è poi tanto lontano. Franco approfitta di un escamotage lavorativo per far riavvicinare Andrea e Arianna, ma l’impresa si rivela più difficile del previsto…

Mercoledì 8 aprile Andrea e Arianna riescono finalmente a parlarsi: sarà il preludio a una riconciliazione? Mentre Ferri è furioso con Filippo colpevole di aver saltato il ciclo di dialisi, Serena farà il possibile per scoprire il nome del suo uomo dei sogni: ci riuscirà? La complicità tra Niko e Manuela, nei panni della babysitter Micaela, cresce sempre di più.

Giovedì 9 aprile Frustrato per le incomprensioni con il figlio e adirato per essersi scoperto ancora sensibile al fascino di Greta, Ferri è sul punto di scoprire se il bambino che la donna aspetta sia suo o no. Mentre Giulia non sa se dare rilievo o meno alla collaborazione fra il centro d’ascolto e Vintariello, Nunzio scopre qualcosa che non avrebbe dovuto sapere. Mentre Arianna non sembra voler tornare sui propri passi, Andrea è sempre più a pezzi.

venerdì 10 aprile Greta apprenderà che il figlio è di Roberto e coltiverà la speranza di poter recuperare col marito… Dopo un teso confronto in cui saranno coinvolte anche Angela e Giulia, Nunzio perdonerà a Franco di non avergli detto del nonno, ma quanto ha scoperto lascerà in lui il segno… Guido proverà a gestire con diplomazia e pazienza Isabella, ma non sarà facile arginare la sua incontenibile irruenza passionale…

