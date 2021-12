Un posto al sole, le trame dal 6 al 10 dicembre 2021

Mentre la tensione in casa con Silvia è sempre molto forte, Rossella farà un incontro per nulla gradito. Complice l’atmosfera natalizia e i consigli di Chiara, Nunzio si riconcilia con Franco ma gli strapperà una promessa. Riuscirà Patrizio a convincere Samuel a non accettare l’aiuto di Vittorio per conquistare Speranza?