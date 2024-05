Un posto al sole, le trame dal 6 al 10 maggio 2024

Rossella è ancora ostaggio della talpa, che tiene sotto tiro lei e l’autista dell’ambulanza per guadagnarsi una via di fuga. Con Nunzio e Riccardo all’inseguimento, e la polizia messa in allerta da Damiano, si crea una situazione di altissima tensione. Roberto si occupa di Tommaso, che sta molto meglio, Diego e Ida tornano da Niko, per essere aggiornati circa le opzioni legali della ragazza. Claudia Costa continua a essere un forte elemento di divisione tra Guido e Mariella, ma forse la ragazza non ha raccontato tutta la verità circa la sua reale situazione.