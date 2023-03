Un posto al sole, le trame dal 6 al 10 marzo 2023

Otello, sostenuto dall’affetto dei familiari, cerca faticosamente di affrontare il dolore per la morte della moglie, la grande famiglia di palazzo Palladini darà l’ultimo commosso saluto all’amata Teresa. Oltre a scatenare la gelosia di Speranza nei confronti di Micaela, l’evento organizzato per la Festa della Donna in cui Samuel si esibirà come spogliarellista sarà l’occasione per tentare di rilanciare le sorti del caffè Vulcano.