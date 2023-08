Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 agosto 2023

Furibondo per il pericolo corso da Manuel, Damiano vorrebbe farla pagare ad Eduardo ma finirà per mettersi nei guai. Roberto è sempre più esasperato dall’ansia organizzativa di Lara per il battesimo di Tommaso, Marina ha un’idea per avvicinare il bambino. In vista delle imminenti vacanze estive, Alberto cerca un difficile riavvicinamento con Clara.