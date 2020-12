Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 dicembre 2020

Mentre Niko si tormenta per quel che è successo a Jimmy, Giulia e Renato si trovano ad affrontare un grande dilemma, credere o meno al figlio. Vittorio salva ancora una volta Patrizio da sé stesso, Rossella dovrà gestire un padre che si riscopre un po’ all'antica. Cotugno, aspirante latin lover, si troverà suo malgrado in balia di Bice e Massaro.

Le mire seduttive di Barbara si fanno sempre più stringenti e Alberto si troverà in una situazione in cui potrebbe cedere alle sue avance. I risultati del test tossicologico di Niko sono negativi e mentre tra lui e Renato la situazione si fa più distesa, è con Jimmy che Niko dovrà recuperare il rapporto. Gli operai dei cantieri entrano in agitazione e Roberto, dissimulando le sue reali intenzioni, cerca di supportare Marina. Tra la Giordano e Rosato c'è sempre freddezza, ma lui ha un'idea che potrebbe dare un po’ di respiro ai Cantieri.

Venerdì 11 dicembre

Per Rossella, divisa tra Patrizio e la tesi con Volpicelli, tutto sembrerà girare per il verso giusto ma gli imprevisti sono sempre in agguato. Ferri sarà determinato a far andare a buon fine il suo piano, Marina, tornerà a scontrarsi con Fabrizio perché è contraria alla vendita delle sue quote dei Cantieri. Costretto a dover gestire le avances di Barbara, Alberto faticherà a mascherare il suo nervosismo con Clara.