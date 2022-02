Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 febbraio 2022

Rossella è alle prese con un caso clinico che mette alla prova sia la sua competenza che la sua emotività. Riccardo si sforza di convincere Virginia a procedere con la separazione consensuale. Tramortita dalla rottura con Nunzio, Chiara dovrà affrontare la difficile trattativa per la cessione delle quote del gruppo Petrone. Ferri approfitterà della sua fragilità per speculare e ottenere condizioni più vantaggiose?