Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 ottobre 2024

Nunzio e Rossella, spinti dai sentimenti sopiti ma mai del tutto svaniti che provano l’una per l’altro, potrebbero ritrovarsi romanticamente. Mentre esorterà Mariella a voltare pagina, Salvatore avrà modo di confidarsi con lei e interrogarsi, anche grazie a un confronto illuminante con Michele, su cosa voglia veramente. Il modo in cui Jimmy si relaziona con lui, potrebbe ferire Camillo che avverte la spiacevole sensazione di essere un po’ sfruttato dall’amico ritrovato. E i problemi potrebbero non finire qui.