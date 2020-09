Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 settembre 2020

Susanna prenderà una decisione molto sofferta. Viola si sfoga con Filippo che la metterà in guardia sul rischio di mandare all'aria il suo matrimonio, mentre Serena sembra ripensare con nostalgia ai bei momenti trascorsi con Filippo e Irene. Decisa a organizzare una bella vacanza per Lollo, Mariella dovrà fronteggiare le resistenze di Guido che non sembra volersi allontanare da Napoli.

venerdì 11 settembre

Venuto a sapere della partenza di Viola, Eugenio tenta di parlarle, ma la ragazza è ancora molto chiusa nei suoi confronti. Nicotera tenterà il tutto per tutto per riconquistarla. Marina e Fabrizio, a pranzo con Eva per parlare della commessa del ricco imprenditore russo per il quale la donna lavora, si imbattono casualmente in Roberto.