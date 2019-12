Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 dicembre 2019

07 Dicembre 2019 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre. La stagione numero 23 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



lunedì 9 dicembre Dopo l’incontro con Aldo, sale la tensione tra Diego e Patrizio, molto preoccupato per le scelte del fratello. A causa dell’ennesima lite con Teresa, Otello diventa sempre più difficile da gestire per Michele e Silvia. Andrea torna da Londra con un segreto di cui, prima o poi, dovrà parlare con Arianna. Il Bed and Breakfast di Serena è ormai pronto per l’apertura, restano da realizzare le foto per il sito.

martedì 10 dicembre Mentre Patrizio comincerà a capire meglio le ragioni di Diego, Raffaele si renderà conto che i due figli gli stanno nascondendo qualcosa. Andrea rivelerà ad Arianna i suoi progetti per il futuro, ma lei non la prenderà bene. Mentre Michele e Silvia si sforzano di mostrarsi più accoglienti con Otello, questi getterà le basi per un’alleanza che potrebbe rivelarsi proficua. La passione per la fotografia porterà Filippo e Roberto a una sfida piuttosto singolare nella quale Serena si troverà suo malgrado coinvolta.

mercoledì 11 dicembre Nel tentativo di inchiodare Alberto alle sue responsabilità, Angela prenderà un’iniziativa che potrebbe spingere Clara a uscire dal suo silenzio. Riuscirà nel suo intento? Si avvicina la data dell’udienza di Diego e Raffaele intuisce che Patrizio gli nasconde qualcosa. Il ragazzo terrà fede al suo patto con Diego o rivelerà al padre la verità?

giovedì 12 dicembre Alberto comincia a sentirsi franare il terreno sotto i piedi, Angela insiste perché Clara lo denunci. È il giorno dell’udienza per il patteggiamento e Diego sembra ormai deciso a lasciarsi tutto alle spalle, ma sta per fare un incontro inaspettato. Serena è preoccupata perché non ha ancora ricevuto nessuna prenotazione nel suo B&B.

venerdì 13 dicembre Il toccante incontro con Irene, la madre del ragazzo ucciso anni fa sotto gli occhi di Rita, scuoterà profondamente Diego, nel giorno dell’udienza per il patteggiamento della sua pena. Clara, ancora molto fragile e sofferente, deve decidere se denunciare Alberto, che darà ancora sfoggio della sua arroganza. Avviliti dal comportamento di Otello, Silvia e Michele coltiveranno la speranza che Guido possa ammorbidire il suo amico.

Previous

Next