Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 maggio 2022

Roberto pensa di aver trovato il perfetto stratagemma per liberarsi di Lara, ignaro che la Martinelli abbia un nuovo asso nella manica. Dopo essersi confrontata con Bianca insieme ad Angela e Giulia, Viola si convince che la bambina non è la responsabile della scritta sulla lavagna della classe; decide inoltre di non raccontarlo ancora a Eugenio. Nel frattempo, mentre Niko e Alberto si scontrano per la gestione dello studio, Jimmy si vedrà costretto ad accettare l’aiuto della temibile Giuditta per i suoi compiti di scuola.