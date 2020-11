Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 novembre 2020

Serena è pronta a partire con Irene per Tenerife quando un anomalo e sospetto inconveniente rischierà di fermarla. L'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia italiana di etnia rom sarà per Giulia l'occasione di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze. Mentre Clara è ormai prossima a dargli un figlio, Alberto affronterà il primo giorno di lavoro presso l'agenzia di Barbara Filangieri.

Mercoledì 11 novembre

Clara continua a dimostrargli il proprio amore ma Alberto sembra in procinto di iniziare una nuova vita che pare perfetta per lui. Serena apre finalmente gli occhi su Leonardo e, grazie all'aiuto delle amiche, affronta con successo le difficoltà che lui le ha creato. Silvia non riesce a superare lo shock per la rapina subita.