Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 ottobre 2023

Marina, consapevole che Ida le ha salvato la vita, le starà accanto, cementando il rapporto con lei. Lara proverà a fermare Roberto prima di darsi alla fuga. Ma Ferri potrebbe avere più risorse di quante lei immagini. Memore dei dubbi instillati da Mariella, Silvia prenderà una importante decisione che riguarda Giancarlo, ma la sua scelta non avrà un impatto indolore per Otello. Michele avrà una giornata difficile in radio e la cosa giocherà a favore di Nunzio risolvendogli un problema che altrimenti non avrebbe saputo come affrontare.