Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 settembre 2024

Filippo e Serena sono messi in crisi dalla richiesta, formulata da Roberto, di prendere in affido Tommy, l’uomo renderà la sua testimonianza in tribunale e cercherà di rendere difficoltosa quella di Ida. All’arrivo di Claudia a Napoli, Silvia le rivolgerà l’ennesimo appello a non intromettersi fra Guido e Mariella, ma le cose prenderanno una piega diversa. Samuel sente sempre più la mancanza di Micaela ma un inconsapevole assist di Nunzio porterà il ragazzo a elaborare una strategia per costringere la fidanzata a tornare a Napoli.