Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 aprile 2022

Riccardo e Rossella vivono un bel momento di unione e complicità ma una visita inaspettata sta per risvegliare i fantasmi del giovane dottore. Sotto pressione per la nuova sfida della web-challenge, Bianca è sempre più insofferente e ribelle con Franco e Giulia. Vendendo meno l’aiuto di Ornella che è impegnata in ospedale, Raffaele avrà al suo fianco un insolito aiutante per la preparazione delle pastiere pasquali.