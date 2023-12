Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 dicembre 2023

Preoccupati per l’intimità crescente fra Diego e Ida, Roberto e Marina troveranno un escamotage per convincere la ragazza a partire per la Polonia. Ma dietro quello che sembra un semplice palliativo si nasconde forse una strategia più complessa e pericolosa. Speranza si illude che la relazione con Samuel possa ancora essere salvata, Mariella e Guido mangiano la foglia e decidono di passare all’azione. Niko pensa che le assenze di Alberto allo studio siano dovute a un piano per ritrovare Clara, ma la realtà è ben diversa.