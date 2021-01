Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 gennaio 2021

I buoni propositi che animano Filippo nei confronti di Leonardo potrebbero non essere visti di buon occhio da qualcuno e causargli problemi. Alberto sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single, ma Giulia potrebbe rovinare i suoi piani, prendendo a cuore le ragioni di Clara. Le disavventure di Cerruti continuano con risvolti imprevisti ed esilaranti.

Giovedì 14 gennaio

Leonardo è in precarie condizioni, Filippo si convince a chiamare Serena dandole istruzioni per risolvere la grave situazione in cui si trova. Mentre Lara, sopraggiunta per caso, intuisce quello che sta succedendo, Roberto vorrebbe agire di testa sua e potrebbe innescare una pericolosa deriva. Vittorio fa un appello ad Alex per convincerla ad accettare il lavoro. Sasà si sfoga con Mariella sulla sospetta ritrosia di Bruno a invitarlo a casa sua. Alberto confessa a Barbara la verità sul suo mancato trasloco.