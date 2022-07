Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 luglio 2022

Il delicato e teso confronto a casa Bruni, nel corso del quale Raffaele rivela la verità ad Eugenio, non basterà a tranquillizzare il portiere che vivrà momenti di paura, e provocherà delle tensioni familiari, difficilmente superabili. Susanna inizia il tirocinio in procura che la porterà ad interagire con Nicotera. Il piano di Lara per sviare l’attenzione di Ferri sulle sue reali condizioni sortirà l’effetto sperato?