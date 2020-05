Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 maggio 2020

martedì 12 maggio

Greta vive momenti di forte angoscia per le condizioni di Ferdinando mentre Marina trova conferma che Roberto è ancora innamorato della donna. Mentre Serena, aiutata da Manuela, riflette sul rapporto con Tommaso, il ragazzo cerca di farsi perdonare da Filippo per la sua “invadenza”. Giulia si prepara per andare a cena da Adriana ma sta per scoprire di essere stata “incastrata”.