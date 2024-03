Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 marzo 2024

Alberto è sempre più convinto di guadagnare punti nei confronti di Clara, la ragazza dovrà fare i conti con un dubbio che, se confermato, potrebbe influire in maniera dirompente sulla propria vita futura e non solo sulla sua. Dopo aver vissuto momenti di fortissima apprensione per le sorti di Guido, la situazione sarà più chiara. Diego confida al padre la sua ferma intenzione di dare una svolta alla propria vita, Ida patirà sempre più la tensione che si respira in casa, nonché il senso di esclusione procuratole, soprattutto, da Roberto Ferri.