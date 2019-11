Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 novembre 2019

Mentre Raffaele è sempre più demoralizzato, Aldo prende atto della fine del proprio matrimonio e lo comunica a Delia, inconsapevole delle ripercussioni che la sua decisione potrebbe avere. Bice sembra decisa a smascherare Cinzia, chi vincerà questo imprevedibile scontro tra Titane? Alle prese con i compiti di Bianca, Franco potrebbe scoprire che la quarta elementare non è un gioco da “bambini”.

martedì 12 novembre

Mentre cresce la preoccupazione di Raffaele per Diego, Aldo sta per scoprire una scioccante verità. La nuova insegnante di Bianca sembra preoccupare un po’ Angela. Giulia, intanto, è sempre più presa da Marcello. Decisa a incastrare Cinzia, Bice porta avanti il suo piano: come andrà a finire?