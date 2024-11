Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 novembre 2024

Don Antoine cerca di riallacciare i rapporti con Rosa, ma la donna sembra decisa a chiudersi non solo nei suoi confronti ma anche di tutto l’universo maschile, Giulia avrà l’ennesima prova dell’ostilità che gli abitanti del centro storico nutrono nei suoi confronti. Silvia e Michele sono divisi sul modo in cui Rossella dovrebbe reagire alle molestie del primario, la ragazza avrà brutte notizie sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Primo giorno in radio per Alice ma le cose non andranno come la ragazza si augurava e troverà una nuova rivale.