Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 ottobre 2021

Rimproverato duramente da Ornella per aver disatteso le sue direttive sul lavoro, Riccardo reagisce in modo del tutto inaspettato al tentativo di mediazione di Rossella. Messa sotto pressione dall’incontro con Viviana, Serena finirà per scaricare la propria tensione sull’ignaro Filippo. Silvia accetterà di allontanarsi da Napoli e da Giancarlo per accompagnare Michele nel suo tour promozionale per il libro in giro per l’Italia?