Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 settembre 2023

L’appello di Roberto per chiedere perdono a Marina non sembra sortire l’effetto sperato e mentre Lara tenta il tutto per tutto per riguadagnare il terreno perduto, chiedendo a Filippo di far ragionare il padre per il bene di Tommaso, Marina è in partenza per Londra. Alberto non sembra aver rinunciato a frequentare Diana, ma la donna, che non disdegna la sua corte, è intrigata anche da un altro uomo. Il tentativo di Mariella di far ragionare Sergio, circa il suo comportamento sbagliato e irrispettoso nei confronti di Bice, avrà un esito imprevisto, che susciterà la gelosia di Guido.