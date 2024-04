Un posto al sole, le trame dall’8 al 12 aprile 2024

Decisa a metterlo al corrente della gravidanza in corso, Clara, col supporto di Rosa, si appresta a incontrare Eduardo in carcere. Lucia intanto valuterà la richiesta di Eduardo di avere Damiano come referente, ma Nicotera non è affatto propenso ad assecondarlo. Rossella continua a essere intimamente divisa nei suoi sentimenti, Nunzio, convinto che Diana non sia stata vittima di un incidente fortuito, proverà a scoprire la verità.