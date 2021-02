Un posto al sole, le trame dall’8 al 12 febbraio 2021

06 Febbraio 2021 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021. La stagione numero 25 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 8 febbraio Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire il motivo che l'ha condotto a Napoli. Il ragazzo intanto stringe amicizia con un nuovo inquilino a Palazzo. Diego dà una mano nella gestione del Vulcano a Silvia. Ornella prende a cuore le aspirazioni di Diego e convince Raffaele a riaprire un discorso col figlio che sembrava chiuso.

Martedì 9 febbraio Delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, Silvia prende una decisione inattesa. Sempre più in difficoltà, Nunzio realizza che se non risolverà in fretta le sue pendenze, a farne le spese potrebbe essere una persona a lui molto cara. Raffaele fa la sua spiazzante proposta imprenditoriale a Diego che si prende del tempo prima di rispondergli.

Mercoledì 10 febbraio Thea si trova a mentire di nuovo per difendere il fratello. Michele tenta di convincere Chiara a rinunciare all’idea di intervistare Silvia. L'invito a partecipare a un evento mondano del Circolo è motivo di tensione tra Alberto e Clara. Attento a non destare sospetti in Franco, Nunzio spera di raggiungere la cifra che gli occorre per evitare guai seri.

Giovedì 11 febbraio Serena cerca di convincere Clara a partecipare all'evento di gala al Circolo. Le conseguenze provocate dall’intervista di Silvia in radio potrebbero scavare un solco ancora più profondo tra lei e Michele. Cerruti tenta in tutti i modi di far pace con Sarti.

Venerdì 12 febbraio All'evento celebrativo al Circolo, a cui partecipano anche Roberto, Filippo e Serena, Alberto è accompagnato Barbara mentre Clara rimane a casa. Salvatore e Bruno hanno fatto finalmente pace ma a Bice non basta. Dopo essere andato al laboratorio di arte presepiale con Raffaele, Diego prende una decisione.

