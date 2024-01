Un posto al sole, le trame dall’8 al 12 gennaio 2024

Dopo la telefonata di Ida, Diego comincia a porsi delle domande alle quali non è in grado di dare risposta. Mentre, in Polonia, Magda interviene bruscamente per fermare la nipote, il figlio di Raffaele decide di affrontare Ferri e Marina, appena tornati da Londra. In attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia, Luca ha un altro piccolo “vuoto”. È un segnale che la malattia sta progredendo? Filippo deve gestire il difficile rapporto professionale tra Micaela e Michele, ma la cosa potrebbe sfuggirgli di mano.