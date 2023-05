Un posto al sole, le trame dall’8 al 12 maggio 2023

Profondamente delusa da quanto ha appena scoperto sul conto di Roberto, Marina prende una decisione inaspettata e la tensione fra i due potrebbe esplodere con conseguenze imprevedibili. Dopo le recenti tensioni e discussioni, Franco e Angela sembrano ritrovare un po’ di quell’armonia di coppia che ultimamente fra loro è mancata. Ma una nuova e forte preoccupazione assalirà la ragazza. In procinto di partire per la crociera con Guido, Bice e Sergio, Mariella deve vedersela con Sasà, che si sentirà tradito da lei come amico.