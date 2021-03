Un posto al sole, le trame dall’8 al 12 marzo 2021

Dopo un tesissimo confronto con Alberto, Clara, in crisi, prenderà un'importante decisione. Anche per Patrizio è arrivato il momento di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Dopo la proposta di Ferri, Franco si prepara a rispolverare un capitolo della sua vita che credeva relegato al passato. In crisi per i difetti che gli vengono additati da più persone, Cerruti sembra aver perso fiducia in se stesso, ma qualcuno di inaspettato sta per accorrere in suo aiuto.