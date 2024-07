Un posto al sole, le trame dall’8 all’11 luglio 2024

Nella sua condotta autodistruttiva, in preda all’abuso di alcool, Alberto potrebbe diventare pericoloso per sé e per gli altri. Ida sta vivendo una situazione molto complicata, ma lei spera che sia solo questione di tempo. Samuel non ce la fa più a reggere il rapporto trasgressivo con Micaela.

Saranno momenti di grande preoccupazione per Luca che si troverà in auto con Alberto completamente fuori di sé. Cresce il rapporto di stima e complicità tra Rosa e Don Antoine, Manuel sta per ricevere una visita davvero poco gradita. In cerca di un po’ di romanticismo nel loro rapporto, Samuel prova a spiegare a Micaela quello che prova.