“Un posto al sole” riaccoglie Alberto Rossi e Claudia Ruffo. Ecco cosa li attende

Alberto Rossi: «Michele? Lo chiudo in camerino»

La situazione sentimentale che l’aveva spinto a lasciare Napoli per Milano, dove aveva trovato una nuova opportunità di lavoro, non è cambiata: Silvia (Luisa Amatucci) sta ancora con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Ma il 28 marzo Michele Saviani tornerà da lei e da Rossella (Giorgia Gianetiempo) in "Un posto al sole". «Il contratto a termine che aveva è scaduto e lui ha deciso di approfittarne per tornare a Napoli» anticipa l’interprete Alberto Rossi.

Dove ritroveremo Michele, dunque? Non certo a casa con Silvia…

«No. Si stabilirà temporaneamente nel B&B di Serena (Miriam Candurro)».

Michele Saviani fa il giornalista: ha mai desiderato, magari ai tempi della scuola, di diventarlo davvero?

«No, anche se andavo molto bene in italiano. Ho sempre voluto fare l’attore e non ho mai avuto un “piano B”. Subito dopo il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica, ho debuttato nella serie tv "I ragazzi del muretto" e non mi sono più fermato».

Lei interpreta Michele dalla prima puntata. Alcuni suoi colleghi dicono che, dopo tanto tempo, si finisce per identificarsi…

«A me non capita, a fine giornata chiudo Michele in camerino (ride, ndr)! Ma gli sono grato, perché mi ha garantito la sicurezza necessaria per poter fare tante cose, prime fra tutte mettere su famiglia e avere una figlia».

Claudia Ruffo: «Avessi io la pazienza della Poggi!»

Addio (o arrivederci?) Sicilia. Anche Angela Poggi torna a Napoli. E il suo è il ritorno di uno dei volti storici di "Un posto al sole": quello di Claudia Ruffo, presente da sempre nella soap.

Claudia, la sua Angela il 28 marzo torna a Napoli. Come si sistemeranno le cose con Franco?

«Non sarà un ritorno facile facile. Del resto, Franco (Peppe Zarbo) non riesce a capire appieno le esigenze di Angela, una donna che ha scelto di mandare avanti un lavoro in cui crede. L’assenza di Angela, poi, ha creato difficoltà anche a sua figlia Bianca (Sofia Piccirillo). La lontananza ha creato dei vuoti importanti, insomma».

Il suo ritorno sul set, invece, com’è andato?

«Come tornare a casa: dopo 26 anni, vivo "Un posto al sole" come la cosa più naturale del mondo».

Ma in tanti anni ha mai pensato di dire basta?

«A un certo punto ho sentito che scalpitavo, e lì è nata la mia prima “uscita”. Nel 2005 ho avuto la fortuna di essere scelta come protagonista per la terza stagione di "Orgoglio", e tra una cosa e l’altra sono rimasta fuori per alcuni anni. Poi, però, ho capito che non è mai necessario abbandonare del tutto la famiglia della soap».

In che cosa trova Angela diversa da Claudia?

«Non avrei la pazienza di Angela nel sopportare cose che, nel rapporto con Franco, si ripetono da anni. Per aiutare gli altri, lui mette sempre “in pericolo” la famiglia, ma sappiamo che lei in fondo lo ama anche per questo suo eterno altruismo».