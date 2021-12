“Un posto al sole” va ai mercatini di Bolzano

Un’anteprima esclusiva delle puntate in onda dal 21 al 24 dicembre Redazione Sorrisi







Il cast della soap “Un posto al sole” va in trasferta in Alto Adige e fa un giro super natalizio ai mercatini di Bolzano. Questa è un’anteprima esclusiva delle puntate in onda dal 21 al 24 dicembre: Rossella e Riccardo (Giorgia Gianetiempo e Mauro Recanati) sono la coppia più giovane da poco formata. Lui la stupisce regalandole qualche giorno nella suggestiva città ma... a incontrarli (senza aspettarselo) c’è l’ex moglie, Virginia (l’attrice Desirée Noferini). È lei l’ultima novità nel cast della soap. Che dite, guai in vista?