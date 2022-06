Una altro domani, le trame dal 13 al 17 giugno 2022

Julia è molto preoccupata per Sergio, di cui non si hanno ancora notizie. Nonostante Diana tenti in tutti i modi di tranquillizzarla, Julia sospetta che possa essere accaduto qualcosa di grave e si sfoga con Tirso. Il proprietario dell'albergo mobilizza tutto il paese per mettersi alla ricerca di Sergio. Alla fabbrica, in Guinea, Kiros subisce un incidente che gli provoca una ferita al braccio. Con stupore di Carmen, Francisco si rifiuta di soccorrerlo. La carenza di medicinali nella colonia fa sì che Kiros peggiori, quindi Carmen è costretta a disobbedire agli ordini di suo padre e trovare il modo di aiutare il ragazzo.