Una altro domani, le trame dal 6 al 10 giugno 2022

Julia si sveglia tardi dopo la singolare festa di addio al nubilato con Tirso. E' il giorno delle nozze e, con l'arrivo di sua madre, a Julia non resta altro da fare che prepararsi per la cerimonia. Tutto il paese è impaziente di vederla uscire di casa per recarsi in chiesa e Sergio la aspetta all'altare, ma Julia sente che qualcosa non va. In Guinea, l'intervento di Carmen in difesa di Enoa suscita scandalo nella colonia e mette a rischio un affare molto importante per la fabbrica di suo padre. Francisco è su tutte le furie e Carmen decide di chiedergli scusa e riconciliarsi con lui. Lo raggiunge alla fabbrica, ma dovrà affrontare una dolorosa verità.