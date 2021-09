Una proposta di matrimonio a sorpresa sul set di “Il paradiso delle signore”

È proprio il caso di dirlo: quando la realtà supera la fantasia. Anzi la fiction. Questa storia sembra una favola e noi ve la raccontiamo in esclusiva Andrea Gallisai e Alice Delfino Stefania Zizzari







È proprio il caso di dirlo: quando la realtà supera la fantasia. Anzi la fiction. Questa storia sembra una favola e noi ve la raccontiamo in esclusiva. Siamo sul set di “Il paradiso delle signore”, la serie televisiva di Raiuno che torna in onda dal 13 settembre, e i protagonisti sono Andrea Gallisai e Alice Delfino. Ma non sono due attori...

Lui, 30 anni, è impiegato nell’ufficio amministrativo di un’azienda, lei, 23 anni, è una maestra d’asilo nonché Campionessa mondiale di “Inline downhill”, una disciplina del pattinaggio in linea. Sono fidanzati da due anni e mezzo, vivono a Sezzadio, in provincia di Alessandria, e tutti e due sono fan del “Paradiso”. «Per la verità la più appassionata inizialmente era Alice» racconta Andrea. «Poi durante il lockdown mi ha “costretto” a vederlo tutti i giorni e a poco a poco mi ha contagiato con questa passione, e ora non ci perdiamo una puntata».

E così Andrea, diventato fan della serie, ha avuto un’idea tanto pazza quanto romantica. «Volevo rendere speciale la mia proposta di matrimonio ad Alice» racconta il nostro eroe romantico. «Ho mandato una mail all’indirizzo di posta generico della Rai, spiegando il mio sogno. L’ho fatto senza nutrire grandi speranze per la verità. Invece qualcuno deve averla girata al produttore della serie Giannandrea Pecorelli, e subito ho avuto una sua risposta. Non smetterò mai di ringraziarlo perché ha realizzato il mio desiderio e ha reso davvero indimenticabile quel momento».

Ma come è andata? «Io non sospettavo nulla» racconta entusiasta Alice. «Andrea ha organizzato una breve vacanza romantica a Roma. La mattina del 24 agosto mi dice: “Preparati, c’è una sorpresa”. Usciamo dall’hotel e c’è una macchina che ci aspetta (ho scoperto dopo che era della produzione). Siamo arrivati davanti agli studi televisivi che ospitano il set, li ho riconosciuti e le mie gambe hanno cominciato a tremare. Per me trovarmi lì era già incredibile. Figuriamoci quando Alessandro Tersigni (Vittorio Conti, protagonista sella serie, ndr) ci ha accolto e ci ha fatto da guida sul set… È stato un sogno!».

Già, perché tutti sul set, cast, regista, maestranze, tecnici, avvertiti dal produttore, erano complici di un non del tutto consapevole Andrea: «Sapevo che avrei fatto la proposta di matrimonio lì ma non immaginavo esattamente come, né mi aspettavo che tutti fossero coinvolti fino a quel punto» dice il futuro sposo. E così, Tersigni accompagna Alice al piano superiore del grande magazzino, per consentire ad Andrea di prendere posto al centro della scena. «A un certo punto» prosegue Andrea «si sono abbassate le luci del set, si è acceso un faro su di me, che già ero emozionantissimo, e davanti a tutte quelle persone ho fatto la mia proposta. Ho dato ad Alice l’anello, poi è partita la musica, una cascata di petali di rosa, l’applauso di tutti gli attori… insomma, io non ho capito più niente!».

E adesso? «Aspettiamo che la situazione sanitaria sia più tranquilla, per organizzare il matrimonio senza problemi» spiega Alice, che da allora non si è più tolta l’anello di fidanzamento. Tanti auguri Andrea e Alice! E chissà che la vostra storia non sia di ispirazione per gli sceneggiatori della serie...