“Una vita”, le anticipazioni: Acacias festeggia i fiori d’arancio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 agosto su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







Calle Acacias profuma di fiori d’arancio: Cinta (Aroa Rodriguez) e Camino (Aria Bedmar) stanno per sposarsi. All’altare le attendono Emilio (José Pastor) e Ildefonso (Cisco Lara), l’erede dei marchesi De los Pontones. Mentre la giovane figlia di Bellita (Maria Gracia) è raggiante all’idea di iniziare una nuova vita con l’uomo che ama, Camino ha il cuore colmo di tristezza. Da quando Maite (Ylenia Baglietto) è partita, il suo mondo a colori è diventato grigio. Di questo s’è accorto anche il fidanzato, che chiede spiegazioni alla futura suocera… Felicia (Susana Soleto) tranquillizza Ildefonso, ma teme che presto possa scoprire la verità sulla relazione tra Camino e la pittrice. E ancora di più si preoccupa quando scopre che la figlia è scomparsa! Dopo varie ricerche decide di chiamare la polizia, ma la ragazza fa ritorno a casa, rassicura il fidanzato sui suoi sentimenti e sembra pronta al fatidico “sì”. Il giorno delle nozze Cinta attraversa fiera la navata e si unisce in matrimonio con Emilio. Camino, invece, si fa attendere…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 luglio al 6 agosto)

Emilio rimprovera Cinta per aver accettato di fidanzarsi con Ildefonso pur non amandolo. Bellita perdona il marito José e accetta in famiglia il suo figlio illegittimo Julio. Lolita ha finalmente deciso chi farà da madrina al piccolo Moncho. Casilda riceve una misteriosa lettera dall’estero. Felicia invita i vicini e annuncia il matrimonio di Camino con Ildefonso: sarà celebrato insieme con quello di Cinta ed Emilio. Felicia, però, ha anche un incontro inatteso con Marcos Bacigalupe, suo vecchio amico.

Le anticipazioni dal 7 al 13 agosto