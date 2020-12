“Una vita”, le anticipazioni: ad Acacias si odia e si ama

18 Dicembre 2020 | 14:53 di Valentina Ondei

La vita ad Acacias si ferma per qualche giorno: la soap, infatti, dal 19 al 25 dicembre sarà in vacanza. Ma quali “regali” ci porterà per Natale? Ecco qualche anticipazione… Felipe (Marc Parejo) continua a cercare Marcia (Trisha Fernandez). Grazie alle doti investigative di Mauro (Gonzalo Trujillo), i due avvicineranno Andrade (Alvaro Bàguena), un infame “trafficante” di donne, e conquisteranno la sua fiducia. Ci sarà Marcia tra le povere ragazze prigioniere di Andrade? Anche le sorti di Felicia (Susana Soleto) sono nelle mani di un delinquente. Ledesma (Carlos Kaniowsky) rifiuta i soldi che lei gli offre per rompere la promessa di matrimonio fatta per salvare Emilio (José Pastor). Emilio però è determinato a incastrare Ledesma e troverà un alleato in José (Manuel Bandera), padre della sua fidanzata Cinta (Aroa Rodriguez). Buone notizie, infine, da casa Palacios. Padre e figlio faranno pace e sapranno spingere le loro mogli a farsi perdonare per i continui litigi. E Carmen (Maria Blanco) farà un gesto inusuale come segno di amicizia nei confronti della nuora Lolita (Rebeca Alemañy).