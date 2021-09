“Una vita”, le anticipazioni: alla mamma non si comanda

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 17 settembre su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Capricciosa, egocentrica e testarda, la cantante Bellita Del Campo (Maria Gracia) non perde occasione per dare filo da torcere al marito José (Manuel Bandera), che invano cerca di tenerle testa. Per esempio, da quando la figlia Cinta (Aroa Rodriguez) ha inviato loro un telegramma annunciando di aspettare un bambino, Bellita non si dà pace. Prima cerca invano di convincere la figlia a interrompere la tournée e tornare ad Acacias, poi vuole raggiungerla in Argentina per darle tutto il suo aiuto, e pretende che José e la fedele domestica la seguano nel lungo viaggio. José non è d’accordo con la moglie e cerca di dissuaderla in tutti i modi: Cinta e suo marito sono sposati da poco e l’arrivo dell’invadente madre potrebbe “soffocarli”. Anche le donne del quartiere trovano irragionevole la posizione dell’amica e appoggiano la decisione di Dominguez di non partire. Ovviamente, però, la Del Campo non cambia idea e acquista un biglietto di sola andata per l’Argentina. Come reagirà suo marito?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 10 settembre)

Camino ha ricevuto una lettera da Maite ed è raggiante; Felicia nota questa felicità e pensa che sia dovuta alla vicinanza di Anabel. Quindi ricorda alla ragazza che Camino è una donna sposata e che non può frequentarla così spesso. Cinta aspetta un bambino: quando Bellita riceve la notizia, decide di festeggiare con un rinfresco insieme ai vicini e a Felicia. Casilda continua a ricevere attenzioni da Izem e non sa come liberarsi di lui, così interviene Rosina. Ma il piglio della donna colpisce piacevolmente il giovane…

Le anticipazioni dall’11 al 17 settembre