“Una vita”, le anticipazioni: alla ricerca di un pretendente

23 Maggio 2020 | 10:15 di Valentina Ondei

Quando Bellita (Maria Gracia) scopre che sua figlia Cinta (Aroa Rodriguez) è stata espulsa dal collegio perde il controllo. Non riesce proprio a capacitarsi di come la giovane abbia mentito a lei e soprattutto al rettore dell’istituto. Per ottenere il permesso di tornare a casa, infatti, la ragazza ha raccontato di aver avuto un lutto in famiglia… Ma le brutte sorprese per i Dominguez non finiscono qui. Un dolore ancora più forte arriva quando scoprono che Cinta ha deciso di lasciare gli studi per dedicarsi anima e corpo allo spettacolo seguendo così le orme della madre. Bellita è contraria alla scelta della figlia e dopo una prima sfuriata prende immediatamente in mano la situazione. Pur di tenerla lontana dal palcoscenico decide insieme al marito Josè (Manuel Bandera) di trovarle un fidanzato. Senza perdere tempo organizza un incontro tra Cinta e un pretendente, ma lei trova che il ragazzo sia veramente noioso e decide di trovarsi da sola un’alternativa. La sua attenzione si posa sul figlio di un ambasciatore, ma non sarà una scelta felice.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 22 maggio)

Genoveva pare aver conquistato le signore di Acacias, ma poi fa un passo falso. Cinta allo studio preferisce di gran lunga il flamenco e quando una sera tenta di sgattaiolare fuori casa per andare a un locale viene sorpresa dalla domestica. Eduardo scopre Lucia in un’intima conversazione con Telmo e va su tutte le furie. Bellita ingaggia uno sciamano per scacciare i fantasmi da casa: non ha però successo. Lucia, dopo aver chiesto a Telmo di lasciare la città, confessa a Ursula che Mateo è figlio dell’ex sacerdote.

Le anticipazioni dal 24 al 29 maggio

● Felipe perde il controllo, ha un ennesimo scontro con Ramon e lo aggredisce.

● Carmen non sopporta di vedere Ramon maltrattato e prende le sue difese al punto da scontrarsi col suo padrone; per proteggerla Ramon decide di non frequentarla più.

● Ursula avvisa Lucia che Telmo ha lasciato la pensione sperando in una reazione da parte della donna.

● Genoveva balla ubriaca sul balcone per provocare le vicine: questo gesto avrà dure conseguenze.

● Eduardo pretende che la moglie assolva ai doveri coniugali.