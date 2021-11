“Una vita”, le anticipazioni: amanti veramente diabolici

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Genoveva (Clara Garrido) forse non è mai stata così determinata: Javier Velasco (Alejandro Carro) deve morire! Da quando Laura (Agnes Llobet) ha ammesso di essere sempre stata al soldo dell’avvocato, prima ingaggiata per pedinare la Salmeron e poi per uccidere Felipe (Marc Parejo), Genoveva non ha più dubbi sulla sorte dell’“amante”. Così conquista la fiducia della domestica promettendole che proteggerà sua sorella invalida dalle minacce di Velasco e l’alleanza tra le due donne si fa più forte che mai. Per tranquillizzare Velasco, Genoveva lo convince del fatto che Felipe abbia solo pochi giorni di vita e che presto cominceranno una nuova vita insieme. Per suggellare il loro amore, poi, lo invita a una cena a lume di candela. Ma la Salmeron, in combutta con Laura, ha ben altre intenzioni e versa veleno nello champagne dell’uomo. Javier però è altrettanto scaltro e non casca nella trappola: offre il suo calice a Genoveva e le ordina di bere… La Salmeron è con le spalle al muro!

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 novembre)

Nonostante le difficoltà, Antoñito viene eletto deputato del Partito conservatore. Armando va in missione segreta e chiede a Liberto di occuparsi di Susana. Genoveva convince Felipe a fare una vacanza in una stazione termale per evitare che il ritorno a casa possa aiutarlo a ricordare. Felicia ha preso la sua decisione e la comunica a Marcos: non ha intenzione di sposarlo… Poi chiede a sua figlia Camino di partire insieme a lei per Santander. Bellita ha ritrovato il successo, ma teme per la sua voce e José cerca di aiutarla.

Le anticipazioni dal 15 al 19 novembre