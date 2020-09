“Una vita”, le anticipazioni: amore, ti prego, non andar via

25 Settembre 2020 | 15:14 di Valentina Ondei

Grande è stato l’amore tra Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Séler (Jorge Pobes). Nonostante le perplessità di tanti che ritenevano il nipote di Susana (Amparo Fernandez) troppo giovane per la matura vedova, i due hanno invece dimostrato da subito di essere una coppia solida e innamorata. Purtroppo il tradimento del ragazzo con Genoveva (Clara Garrido) ha messo fine alla loro storia. E Liberto, nonostante tutti i suoi tentativi per riconquistare la moglie stiano andando in fumo, non riesce a darsi pace. Rosina, malgrado tutto, al processo depone comunque a favore del marito descrivendolo come persona per bene e non violenta, ma poi decide di lasciare Acacias e raggiungere la figlia in Portogallo. Quando Liberto si rende conto che rischia di perderla per sempre, chiede aiuto a Felicia (Susana Soleto) per organizzare una sorpresa alla moglie e convincerla a rimanere in città. Riuscirà stavolta a riconquistare il cuore della donna che ama?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 25 settembre)

Genoveva vuole contribuire all’affare di Ramon con cinquemila pesetas e Ursula le procura il denaro, a patto che non faccia domande sulla sua provenienza. Lolita confida a Fabiana di essere incinta, ma la invita a non dirlo a nessuno. Antoñito racconta che Genoveva in passato aveva tentato di sedurre anche lui. Liberto vede Ignacio e Rosina: sembrano così affiatati, che inizia a pensare di lasciare la moglie libera di rifarsi una vita. Casilda, ignara del fatto che Marcia sta spiando Felipe, si lascia sfuggire una informazione cruciale.

Le anticipazioni dal 26 settembre al 2 ottobre

● Ledesma bussa a casa Dominguez e si presenta come il padre della promessa sposa di Emilio. Tutti restano senza parole.

● Cinta tronca i rapporti con Emilio.

● Lolita vive un momento di grande gioia, perché aspetta un bambino e può riaprire la sua bottega; Ramon chiede a Carmen di riprendere l’organizzazione del loro matrimonio.

● Alfredo convoca Marcia e la minaccia: esige da lei più collaborazione.

● Felipe viene messo in guardia da Ramon, che lo ha visto uscire da un hotel con Genoveva.