“Una vita”, le anticipazioni: Antoñito torna da Lolita

Lolita (Rebeca Alemany) è in fin di vita. Antoñito (Alvaro Quintana) è distrutto dal dolore e consumato dal senso di colpa: quando i medici gli spiegano che la malattia del sangue che ha colpito la bottegaia sembra non avere nessuna cura, non si dà più pace. Passa ore al capezzale della moglie e le sussurra tutto il suo amore. A confortarlo c’è la domestica Casilda (Marita Zafra), che non ha idea del fatto che la sua migliore amica possa avere poche settimane di vita. Per Lolita sorprendere il marito tra le braccia di Natalia (Astrid Janer) è stato un duro colpo, che sicuramente ha fatto precipitare il suo stato di salute. Antoñito, una volta tornato a casa, trova una lettera di Aurelio (Carlos de Austria) inviata alla moglie e subito intuisce che i fratelli Quesada gli hanno teso una trappola, così decide di affrontarli. Tra Antoñito e Aurelio c’è una collutazione, e il marito di Lolita sembra avere la peggio. Intanto, però, le condizioni di Lolita sembrano migliorare, ma nessuno ha il coraggio di dirle la verità sulla sua malattia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 gennaio al 4 febbraio)

Quando Felipe scopre che Genoveva vuole celebrare una messa in memoria di Marcia s’infuria e chiede l’annullamento del matrimonio. Mentre Aurelio e Marcos sono in disaccordo sui consigli legali di Miguel, Susana non perde d’occhio Rosina e José: è convinta che le nascondano la verità sulla sorte di Bellita. La dinamite che Roberto è riuscito a procurarsi viene lasciata incustodita nel ristorante, vicino a una candela accesa: gli Olmedo rischiano un disastro! Antoñito se ne va da casa gettando nella disperazione Lolita.

Le anticipazioni dal 5 all’11 febbraio