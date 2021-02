“Una vita”, le anticipazioni: arriva Maite e porterà… il caos!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 febbraio al 5 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) non passa di certo inosservata. Donna affascinante e anticonformista, pittrice di talento, è una persona di mondo come suo zio, il diplomatico Alfredo Caballero (Antonio Lozano). E ora che lo zio ha conquistato Susana (Amparo Fernandez), ha deciso di sposarla e di partire con lei in tutta fretta, Maite arriva da Parigi per sistemare le faccende che lui ha lasciato in sospeso. La accoglie Liberto (Jorge Pobes), che le offre il suo appoggio. Le trova un appartamento in affitto, molto luminoso così che possa continuare a dipingere, e le presenta gli amici del quartiere. Il primo a subire il fascino dell’artista è Ramon (Juanma Navas), che rimane molto colpito dalla sua classe e dal suo spirito indipendente, tanto da chiederle di poter visitare presto il suo atelier. Anche Camino (Aria Bedmar) rimane conquistata dalla nuova arrivata. Presto ci accorgeremo che si stanno creando le basi per una storia d’amore con cui Maite sconvolgerà il quartiere. Sarà un amore “rivoluzionario” come il suo animo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 26 febbraio)

Felipe e Genoveva si fanno vedere spesso in pubblico insieme e pare che tra loro ci sia del tenero: infatti al rientro da un ricevimento si baciano. Marcia si confida con Casilda e le rivela i suoi sospetti: Santiago potrebbe non essere suo marito, e ne ha la conferma quando ritira le loro fedi. Bellita organizza una merenda per festeggiare la sua vittoria contro Carchano, mentre Cinta si rifiuta di tornare a recitare. Susana è sempre più irascibile a causa delle sue pene d’amore. Liberto riesce ad anticipare la sua partenza.

Le anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo

● Ursula è convinta di aver visto Cayetana, così avvisa Genoveva del pericolo. Poi, però, fa una scoperta.

● Marcia rimane sconvolta quando vede il bacio tra Felipe e Genoveva e ha una forte crisi respiratoria, ma non fa nulla per salvarsi. Proprio quando sta per esalare l’ultimo respiro qualcuno arriva in suo soccorso.

● Bellita sospetta che il marito le nasconda qualche cosa e si convince che stia frequentando un’altra donna.

● Servante si occupa del chiosco di fiori mentre Marcelina è fuori città, ma iniziano i guai.