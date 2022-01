“Una vita”, le anticipazioni: attenti a quei due… nonni!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Al ristorante Nuovo Secolo si mangia solo a colazione e a pranzo: alla sera il locale è sempre chiuso. Ma per Roberto (Mikel Larrañaga) e Sabina (Ana Goya) Olmedo c’è comunque tantissimo lavoro da fare. I due vecchietti, infatti, passano le notti in cantina a scavare un tunnel per entrare nel caveau della banca e rubare soldi e gioielli. Il loro amato nipote Miguel (Pablo Carro) sembra non accorgersi di quello che sta accadendo sotto i suoi occhi: forse è troppo intento a corteggiare Anabel (Olga Haenke)… Nonna Sabina, però, inizia ad avere qualche perplessità. Teme che il ragazzo possa finire comunque coinvolto e debba così pagare le conseguenze del “piano”, quindi suggerisce a Roberto di allontanarlo da Acacias. Ma Miguel ha appena accettato un incarico importante e non sente ragioni: rimarrà! Quando gli Olmedo decidono che è giunta l’ora di passare all’azione, si procurano della dinamite per far saltare la camera blindata della banca, ma rischiano di essere scoperti proprio da Miguel.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 21 gennaio)

La corte di Natalia mette Antoñito in una situazione estremamente pericolosa. Genoveva fa uscire un articolo a suo favore su un giornale e presenta una richiesta di grazia mandando Felipe su tutte le furie. Nel frattempo la notizia della morte di Bellita ha fatto il giro del quartiere; Rosina nota che tra José e la domestica c’è una certa “confidenza”. Aurelio vede Miguel e Anabel in atteggiamenti intimi e minaccia la ragazza di fargliela pagare per averlo tradito in passato con un certo Carlos. Soledad si avvicina sempre di più al vedovo Marcos.

Le anticipazioni dal 22 al 28 gennaio