“Una vita”, le anticipazioni: Aurelio alla resa dei conti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 ottobre su Canale 5







Per una volta Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ha fatto male i suoi calcoli. Convinto di avere la situazione sotto controllo, non ha messo in conto che per amore, l’amore vero, un uomo è disposto anche a uccidere. Nonostante tutto, dunque, Rodrigo (Gonzalo Ramos) vuole la felicità di sua moglie Valeria (Roser Tapias) ed è pronto a qualsiasi cosa pur di saperla al sicuro tra le braccia di David (Alex Rengel Meca); è consapevole, però, del fatto che per tutti loro non ci sarà pace fino a quando Quesada sarà vivo, e inoltre non ha intenzione di permettere a un uomo tanto malvagio di possedere la formula del potente gas nervino. Con un inganno, quindi, Rodrigo attira Aurelio nei laboratori, lo narcotizza e lo immobilizza. Poi gli racconta che non è il solo a volerlo morto: anche Genoveva (Clara Garrido) non vede l’ora di leggere il suo necrologio. La donna, sfinita dai soprusi del marito, in cambio della sua morte ha promesso a Lluch di aiutarlo nella fuga. Mentre Quesada prega di risparmiarlo, Rodrigo apre la boccetta di gas nervino e…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 14 ottobre)

Rodrigo sembra cedere alle lusinghe di Aurelio e fa un terribile patto con lui. Mentre David e Valeria tentano di fuggire da Acacias, lui viene rapito sotto gli occhi di lei; di nascosto, Fidel osserva tutto. Marcelo soccorre Genoveva, che ha inghiottito una boccetta di tranquillanti ed è in fin di vita. I giudici del provino di Azucena sono stati corrotti e Guillermo vuole scoprire il responsabile. La relazione tra Dori e Felipe è giunta al termine, ma Casilda li spinge a chiarire la situazione. Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia ma finisce per offenderla.

Le anticipazioni dal 15 al 21 ottobre