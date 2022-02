“Una vita”, le anticipazioni: Aurelio vuole Anabel a tutti i costi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 4 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Aurelio Quesada (Carlos De Austria) è un uomo che non accetta un “no” come risposta. Per questo quando Anabel (Olga Haenke) lo lasciò all’altare decise che un giorno l’avrebbe riconquistata, con qualsiasi mezzo. La Bacigalupe del resto è ancora convinta che sia lui il responsabile della morte del suo ex Carlos, quindi respinge ogni riavvicinamento del messicano. Ma la crisi sentimentale tra lei e il giovane avvocato Miguel (Pablo Carro) apre un piccolo varco nel cuore della ragazza, che in fondo prova ancora sentimenti per Quesada. Aurelio, arrivato a ricattare la domestica di Anabel pur di farsi raccontare ogni spostamento della ragazza, riesce finalmente ad avvicinarla e tenta di convincerla che non ha nulla a che fare con l’omicidio. Afferma anzi che il vero responsabile della morte di Carlos è Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) con la complicità di suo padre. Miguel assiste al concitato dialogo tra i due e affronta Anabel. Lei, sconvolta, prenderà una drastica decisione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 25 febbraio)

Lolita accetta di curarsi: è la sua ultima speranza per non lasciare solo e disperato Antoñito. Intanto, però, chiede a Natalia di prendersene cura nel caso in cui… Miguel si fa promettere totale sincerità dai nonni, ma è una promessa che non potranno mantenere. Genoveva perde le tracce di Felipe e si avvicina ai fratelli Quesada. In Europa scoppia la guerra e Susana teme per Armando. Cesareo e Arantxa lasciano la città. L’iniziativa di José di annunciare il lancio del nuovo disco di Bellita non è gradita alla donna.

Le anticipazioni dal 26 febbraio al 4 marzo