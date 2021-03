“Una vita”, le anticipazioni: Bellita forse ha trovato un’amica

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 15.15) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Bellita (Maria Gracia) ha la coscienza pulita: sa di non essere stata lei a distruggere la carriera di Margarita (Bego Isbert). Dopo aver vinto la causa contro il regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), marito della donna, e aver bloccato la distribuzione del film che la diffamava, Bellita ha deciso comunque di aiutare la rivale e così ne ha conquistato la fiducia. Dal canto suo, Margarita ora sembra apprezzare le attenzioni della famosa cantante, tanto da accettare il denaro ricavato dallo spettacolo organizzato da lei per mettere a nuovo la sua casa. Quando la moglie di Alfonso confiderà a Bellita di essere stata lasciata dal marito, questa cercherà di risollevarle il morale portandola prima a fare compere, poi a teatro. Arantxa (Gurutze Beitia), che non perde d’occhio la sua padrona, trova questa nuova amicizia alquanto strana e non crede nella buona fede di Margarita. Nonostante questo, Bellita deciderà di aprirle la porta della sua casa e le chiederà di andarla a trovare quando vuole. Farà bene a ignorare gli avvertimenti della devota domestica?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 26 marzo)

Genoveva racconta ad Augustina che fu Ursula a spingerla al suicidio. Quando la voce si sparge tra gli abitanti di Acacias, tutti si scagliano contro la governante, ma lei ha un asso nella manica e decide di giocarlo. Rosina, ispirata da Maite, decide di lanciare un salotto letterario e coinvolge tutti i suoi amici. José ottiene un grande successo con il suo spettacolo e scatena le gelosie di Bellita. Camino fa un ritratto a Maite e la donna rimane molto colpita; Felicia, però, intende vietare alla figlia di proseguire oltre le lezioni di pittura.

Le anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile